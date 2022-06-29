НАТО создаст дивизию для защиты Эстонии

По словам Каллас , на саммите в Мадриде были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла НАТО .

«Для Эстонии в сотрудничестве с союзниками это означает создание подразделения размером с дивизию и его структуру управления, которая была бы готова немедленно защищать Эстонию в случае необходимости», — отметила премьер.

Она также поддержала приглашение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и заверила, что протоколы об их присоединении будут подписаны уже в ближайшее время.