В ЛНР сообщили о массовом отступлении ВСУ из Лисичанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска: ночью из города в сторону Северска вышли 500 украинских военных и 74 наемника. Об этом сообщил помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По словам Киселева, в настоящий момент в Северске находятся шесть батальонов украинской армии, а также прибывают иностранцы. Военные живут в оставленных мирными жителями домах, в городе стоит техника.

«Но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие — устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находятся в подвалах», — рассказал он.

Помощник главы МВД также сообщил, что в городе с 28 апреля нет ни воды, ни газа, ни электричества, а местные жители с трудом могут выйти на связь, заряжая телефоны от генераторов, работающих на бензине.