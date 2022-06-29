Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе договорились продолжить оказывать Украине политическую и практическую поддержку, а также согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В распространенной по итогам первого заседания саммита декларации утверждается, что лидеры государств-членов Североатлантического альянса «полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите их страны». Они также заявили, что будут оказывать адекватную поддержку, принимая во внимание специфическую ситуацию, а также продолжат и усилят политическую и практическую поддержку Украины.

В публикации отмечается, что лидеры НАТО также утвердили пакет помощи Украине, включающий «ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонного сектора».

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс на саммите в Мадриде.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.