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39 минут назад

В ЛНР заявили, что наемники из США руководят группировкой, дислоцирующейся в Северске

ТАСС

Наемники из США полностью контролируют действия украинской группировки, дислоцирующейся в городе Северск Донецкой области. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск [город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ], - сказал Киселев. - Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться".

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Он добавил, что республиканской разведке известен маршрут передвижения американских наемников.

"По данным нашей разведки, по инсайдерской информации и согласно тому, что нам передают местные люди: американцы передвигаются на больших машинах, на которых стоят ПТУРы или минометы, - сообщил Киселев. - Они [наемники США] располагались во второй школе в Северске, потом передвигались в район церкви за Северском в Серебрянку [село в Северской городской общине Донецкой области], в лесополосу. В ночь они возвращаются в Северск", - добавил он.

Ранее Киселев рассказал ТАСС, что в Северске находятся почти 200 иностранных наемников, среди которых больше всего поляков. Он также сообщал, что за последние сутки из окруженного силами Народной милиции ЛНР и ВС РФ Лисичанска в направлении Северска бежали порядка 500 военнослужащих ВСУ, включая наемников. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в свою очередь в эфире телеканала "Соловьев Live" отмечал, что с взятием полного контроля над Лисичанском оставшаяся в городе украинская группировка будет отступать в сторону Северска. В понедельник источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщал, что украинская группировка, бегущая из окруженного Лисичанска в западном направлении - через Верхнекаменку в направлении Северска - попадает под огонь сил ЛНР и России, держащих под огневым контролем этот участок.

Армия,Видео,Виталий Киселев,Родион Мирошник,Верховный суд,
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