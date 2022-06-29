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12 часов назад

Aerotime.aero: Чехия заинтересована в приобретении 24 новых истребителей

Газета.Ru

Минобороны Чехии рассматривает возможность замены 14истребителей JAS-39C/D шведской компании Saab, арендованные до 2027 года, на истребители F-35A корпорации Lockheed Martin, сообщает чешский портал Aerotime.aero.

Чехия захотела купить 24 новых истребителя
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ВВС Чехии провели оценили потребности в боевой авиации и передали Министерству обороны предложение о закупке новых самолетов, фаворитом среди кандидатов считается F-35A. Также ВВС Чехии отдают предпочтение шведским JAS-39 в новой версии E/F, EF-2000 «Тайфун» консорциума Eurofighter GmbH и F-16V корпорации Lockheed Martin.

Сообщается, что Министерство обороны Чехии заинтересовано в приобретении 24 новых истребителей.

Ранее вице-президент по стратегии и бизнесу корпорации Lockheed Martin Джеймс Макдональд заявил, что компания решила отказаться от предложения Чехии истребителей F-16 Block 70/72, решив сосредоточиться только на предложении чехам истребителей пятого поколения F-35А.

До этого сообщалось, что Румыния приобретет 32 истребителей F-16 у Норвегии, общая сумма контракта оценивается примерно в €454 млн и включает обучение персонала представителями ВВС США. Ранее Иордания разместила заказ на восемь новых истребителей F-16 Block 70 у Lockheed Martin.

Армия,Джеймс Макдональд,
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