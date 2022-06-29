Байден раскрыл планы по созданию в Польше постоянного штаба армии США

По его словам, США вместе со своими союзниками гарантируют, что НАТО сможет справиться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе. Так, планируется усилить силы ПВО в Германии и Италии, увеличить число эсминцев в Испании и отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию. Также планируется содержать дополнительную бригаду в 3 тысяч человек в Румынии и увеличить число военных в странах Балтии.