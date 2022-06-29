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12 часов назад

Байден раскрыл планы по созданию в Польше постоянного штаба армии США

Елена Прошина

Президент США Джо Байден намерен создать постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден раскрыл планы по созданию в Польше постоянного штаба армии США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время пресс-конференции в Мадриде американский лидер заявил о планах усилить военное присутствие в Великобритании, Германии, Испании, Италии и странах Балтии.

«В Польше мы собираемся создать постоянный штаб пятого корпуса армии США», - заявил Байден.

По его словам, США вместе со своими союзниками гарантируют, что НАТО сможет справиться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе. Так, планируется усилить силы ПВО в Германии и Италии, увеличить число эсминцев в Испании и отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию. Также планируется содержать дополнительную бригаду в 3 тысяч человек в Румынии и увеличить число военных в странах Балтии.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о планах США объявить о размещении дополнительных сил на восточном фланге НАТО. По его словам, в ходе саммита ряд других стран также объявят об увеличении своего вклада в оборону на восточном фланге.

Армия,Джейк Салливан,Джозеф Байден,НАТО,
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