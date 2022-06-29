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13 часов назад

СМИ: Италия нарастит свой контингент в НАТО до 15 тыс. военных

ТАСС

Италия должна будет нарастить свой военный контингент в рамках увеличения численности Сил реагирования НАТО до 10-15 тыс. человек. Об этом пишет в среду газета La Stampa, не подкрепляя эту оценку официальной информацией.

Италия нарастит свой контингент в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Опираясь на заявления о намерении довести численность Сил реагирования НАТО с нынешних 40 тыс. до 300 тыс., издание предполагает, что от Италии понадобятся от 10 до 15 тыс. военных. При этом газета указывает, что Италия наряду с укреплением восточных флангов НАТО озабочена южными рубежами в Средиземноморье, откуда исходят прямые угрозы Италии в виде миграционных потоков и терроризма. Средиземноморье в этом контексте должно быть расширено на Северную Африку, регион Сахель, Ближний Восток и Африканский Рог, о которых не должны забывать в НАТО.

"Взаимосвязь Черного и Средиземного морей означает обеспечение энергетических интересов Италии, гарантии свободы и безопасности навигационных маршрутов. Мы надеемся на гибкие подходы НАТО, способной действовать на 360 градусов", - приводит издание слова министра обороны Лоренцо Гуэрини.

В рамках восточных батальонов НАТО Италия ранее разместила свой контингент в Латвии. Сообщалось, что итальянский вклад исчисляется 2,5 тыс. военными с увеличением контингента на 250 и 750 человек в Венгрии и Болгарии соответственно.

Армия,НАТО,
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