Италия нарастит свой контингент в НАТО

Италия должна будет нарастить свой военный контингент в рамках увеличения численности Сил реагирования НАТО до 10-15 тыс. человек. Об этом пишет в среду газета La Stampa , не подкрепляя эту оценку официальной информацией.

Опираясь на заявления о намерении довести численность Сил реагирования НАТО с нынешних 40 тыс. до 300 тыс., издание предполагает, что от Италии понадобятся от 10 до 15 тыс. военных. При этом газета указывает, что Италия наряду с укреплением восточных флангов НАТО озабочена южными рубежами в Средиземноморье, откуда исходят прямые угрозы Италии в виде миграционных потоков и терроризма. Средиземноморье в этом контексте должно быть расширено на Северную Африку, регион Сахель, Ближний Восток и Африканский Рог, о которых не должны забывать в НАТО.