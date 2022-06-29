Армия США выбрала новый легкий танк

Армия США впервые после холодной войны выбрала подрядчика для создания нового легкого танка, сообщает Defense News.

Фото: Richard Watt / British Ministry of Defence Richard Watt / British Ministry of Defence

Победителем тендера Mobile Protected Firepower (MPF) стала компания General Dynamics Land Systems (GDLS), которая первоначально должна поставить 26 танков с возможностью заказа еще 70 таких же машин на общую сумму 1,14 миллиарда долларов.

При этом 8 из 12 прототипов, произведенных GDLS для демонстрации в рамках тендера, будут модернизированы и переданы войскам. Поставки первых серийных MPF должны начаться через месяц. Запуск полномасштабного производства легких танков намечен на 2025 год.

В марте Defence News сообщило, что в США анализируют результаты испытаний прототипов легких танков, которые разработали в рамках программы MPF.