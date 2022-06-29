США захотели укрепить силы ПВО в Германии и Италии

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил о намерениях Белого дома укрепить силы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Германии и Италии. Слова политика приводит РИА Новости.

Фото: Spanish Royal Household / Getty Images Spanish Royal Household / Getty Images

По словам американского лидера, Вашингтон планирует разместить на территории упомянутых государств «дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства».

Ранее глава Белого дома заявил, что США решили изменить силовую позицию в Европе с учетом угроз, исходящих от России после начала спецоперации на Украине. Политик на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, увеличат число эсминцев в Испании до шести с четырех и создадут штаб 5-й армии в Польше.