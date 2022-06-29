США направят в Великобританию две эскадрильи F-35

США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединённое Королевство», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции в Мадриде.

Байден также сообщил, что США увеличат с четырёх до шести число американских эсминцев, базирующихся на военно-морской базе Рота в Испании.