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13 часов назад

Байден заявил, что США направят в Великобританию две эскадрильи истребителей F-35

RT на русскомиещё 5

США направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил президент США Джо Байден.

США направят в Великобританию две эскадрильи F-35
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединённое Королевство», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции в Мадриде.

Байден также сообщил, что США увеличат с четырёх до шести число американских эсминцев, базирующихся на военно-морской базе Рота в Испании.

Ранее стало известно, что США планируют поставить на Украину 10 тысяч приборов ночного видения.

Армия,Джозеф Байден,
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