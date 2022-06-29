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16 минут назад

Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине

Lenta.ru

Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе города Николаева на Украине. Об этом в среду, 29 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.

Конашенков добавил, что российские военные также нанесли удар по базе ремонта техники возле Лисичанска, восьми складам боеприпасов и вооружения ВСУ, в том числе на территории Донецкой народной республики (ДНР), и по базе горючего в районе Кульбакино в Николаевской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 3907 единиц военной автомобильной спецтехники, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3853 бронемашины, 351 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 1391 беспилотник, 221 самолет и 134 вертолета ВСУ.

Ранее Конашенков сообщил о ликвидации двух групп иностранных наемников, состоявших в рядах ВСУ. По его словам, среди них были уроженцы Грузии.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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