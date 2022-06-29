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1 час назад

Столтенберг: НАТО не готово давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс

Газета.Ruиещё 4

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не готовы давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг заявил о сроках вступления Грузии в альянс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается вопроса членства, (…) мы не собираемся называть никакой даты», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде.

Ранее на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», — указано в сообщении.

Предполагается, что 29 июня Швеция и Финляндия подпишут соответствующий протокол о вступлении. Затем парламенты 30 действующих членов НАТО должны будут ратифицировать их вступление в альянс.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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