Столтенберг заявил о сроках вступления Грузии в альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не готовы давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса членства, (…) мы не собираемся называть никакой даты», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде.

Ранее на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», — указано в сообщении.