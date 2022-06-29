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1 час назад

Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО

Lenta.ru

Германия предложила оставить на родине большую часть новых бригад НАТО, которые направляются на Восток для обеспечения безопасности Польши и Прибалтики. Об этом сообщает издание Welt.

Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на саммите альянса в Мадриде канцлер Германии Олаф Шольц представит компромисс по размещению сил в Восточной Европе. Предполагается дополнительно отправить в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу 3-5 тысяч солдат. Это мероприятие является дорогостоящим, поэтому политик предлагает разместить незначительную часть, в основном связистов, специалистов по ремонту оборудования, штабную инфраструктуру, склады горюче-смазочных материалов.

Предполагается, что войска основную часть времени останутся в своих странах в состоянии готовности, а в местах дислокации будут периодически проводить маневры. Издание отмечает, что ФРГ попытается убедить в необходимости такого решения Великобританию и Канаду, которые вместе с Берлином отвечают за укрепление восточного фланга НАТО.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты объявят о размещении дополнительных военных сил в Европе на длительную перспективу на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня.

Армия,Джейк Салливан,Олаф Шольц,НАТО,
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