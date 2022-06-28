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12 часов назад

Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки

Газета.Ru

Индийская армия и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии испытали противотанковую управляемую ракету собственной разработки. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, испытания прошли во вторник, 28 июня, на полигоне в штате Махараштра. Пуск был выполнен с боевого танка «Арджун».

«В ходе испытаний ПТУР с хрестоматийной точностью попала в яблочко и успешно поразила цель на минимальных дальностях. Системы телеметрии зафиксировали удовлетворительные летно-технические характеристики ракеты», — приводит телеканал сообщение Минобороны Индии.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Индии закупят более 4,8 тыс. снайперских винтовок на общую сумму 4,5 млрд рупий ($ 57,7). Винтовки будут поддерживать боеприпасы .338 Lapua Magnum и иметь дальность стрельбы 1,2 тыс. км. Они должны выдержать 10 лет службы и 5 тыс. выстрелов.

Около 4,5 тыс. винтовок будут направлены в сухопутные войска, более 200 — в ВВС Индии, еще 100 — в ВМС взамен снайперских винтовок Драгунова, которыми индийские вооруженные силы оснащены с 1990-х годов.

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