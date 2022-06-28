Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки

Индийская армия и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии испытали противотанковую управляемую ракету собственной разработки. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

По данным телеканала, испытания прошли во вторник, 28 июня, на полигоне в штате Махараштра. Пуск был выполнен с боевого танка «Арджун».

«В ходе испытаний ПТУР с хрестоматийной точностью попала в яблочко и успешно поразила цель на минимальных дальностях. Системы телеметрии зафиксировали удовлетворительные летно-технические характеристики ракеты», — приводит телеканал сообщение Минобороны Индии.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Индии закупят более 4,8 тыс. снайперских винтовок на общую сумму 4,5 млрд рупий ($ 57,7). Винтовки будут поддерживать боеприпасы .338 Lapua Magnum и иметь дальность стрельбы 1,2 тыс. км. Они должны выдержать 10 лет службы и 5 тыс. выстрелов.