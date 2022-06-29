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24 минуты назад

Саммит НАТО принял решение об усилении военных сил

ТАССиещё 1

Страны - члены НАТО подтвердили свое обязательство довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе саммита альянса в Мадриде.

Саммит НАТО принял решение об усилении военных сил
Фото: © EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

По его словам, союзники подтвердили обязательство, сделанное в 2014 году, "тратить не менее 2% ВВП на оборону".

Саммит НАТО принял решение об усилении военных сил, увеличении 8 батальонных групп на востоке до бригад и Сил реагирования с 40 до 300 тыс.

НАТО будет развивать новые военные технологии, включая системы искусственного интеллекта.

Страны НАТО решили сократить углеродный след армий альянса на 45% к 2030 году и до нуля к 2050 году.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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