Минобороны Украины сообщило об обмене военнопленными с Россией

Россия и Украина обменялись пленными. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны, пишет РБК.

По данным ведомства, на Украину вернулись 17 человек: два офицера, 14 солдат и одно гражданское лицо. Пятеро из них имеют тяжелые ранения. Киев передал России 15 человек. Обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей, где территории находятся под контролем российской армии.