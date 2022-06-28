В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
51 минуту назад

Россия и Украина обменялись пленными

Lenta.ru

Россия и Украина обменялись пленными. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны, пишет РБК.

Минобороны Украины сообщило об обмене военнопленными с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, на Украину вернулись 17 человек: два офицера, 14 солдат и одно гражданское лицо. Пятеро из них имеют тяжелые ранения. Киев передал России 15 человек. Обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей, где территории находятся под контролем российской армии.

Стало известно о «больших разборках» в ДНР из-за обмена бывшей участницы «Азова»

Ранее Киев сообщил, что стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине тела 46 погибших, в том числе 21 военнослужащего, которые находились на территории мариупольского завода «Азовсталь».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Армия,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители