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36 минут назад

«Роскосмос» опубликовал координаты западных «центров принятия решений»

Lenta.ru

Госкорпорация «Роскосмос» в первый день саммита НАТО в Мадриде обнародовала снимки западных «центров принятия решений», приложив к ним координаты. Пост с кадрами опубликован в Telegram-канале корпорации.

«Роскосмос» опубликовал координаты западных «центров принятия решений»
Фото: скриншотскриншот

Судя по вотермаркам, кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».

В пресс-службе отметили, что публикуют «спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов», пока представители 30 стран-членов альянса обсуждают стратегическую концепцию НАТО до 2030 года.

«Заодно даем координаты объектов. Так, на всякий случай», — добавили авторы опубликованного поста, разместив координаты шести объектов, в числе которых Белый дом и Пентагон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек.

Армия,Йенс Столтенберг,Роскосмос,НАТО,Пентагон,
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