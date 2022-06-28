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35 минут назад

Focus: Иностранные наемники больше не хотят воевать на Украине

Российская Газета

С начала конфликта на Украину прибыла большая группа иностранных наемников. Но многие из них оказались явно не подготовлены к реальности происходящего. Уже через короткое время 10-30 процентов бойцов складывали оружие, сообщает журнал Focus. По данным издания, многие после первых боев говорили: "Мы не готовы к этому, и уходят домой".

Прибывшие воевать на стороне Украины, в том числе из стран НАТО, были удивлены жестокостью ведения боевых действий, говорит француз Дамиан Магру из иностранного легиона. По его словам, наемники не ожидали столь плотного ракетного и артиллерийского огня. Американец, участвовавший в шести войнах, сказал, что это "самое худшее в его жизни".

Треть наемников прибыла из англоязычных стран, а остальные - из Центральной и Восточной Европы. Их насчитывается "несколько сотен". Почти все являются бывшими солдатами. Общаются между собой в основном на английском языке.

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Смерть голландца, француза и австралийца за короткий промежуток времени показала, насколько опасным является прибытие на Украину, отмечает издание.

По данным Минобороны РФ, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тысячи человек. Многие из них были уничтожены высокоточным оружием.

Армия,Видео,Минобороны России,НАТО,Госдума,
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