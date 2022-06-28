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13 минут назад

В Германии назвали тайную выгоду от спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 1

В Германии назвали увеличение оборонного бюджета ФРГ тайной выгодой от российской специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью Junge Welt сообщила активистка альянса Civil Times Turning Катарина Йессен.

По ее словам, немецкие власти «цинично используют» специальную военную операцию России на Украине как повод для повышенного финансирования обороны в стране. Альянс Civil Times Turning не согласен с таким перераспределением бюджета и призывает протестующих в ФРГ выйти на акцию в субботу, 2 июля.

«Мы не будем платить за ваши войны — 100 миллиардов на демократическую, гражданскую и социальную перемену времен!» — гласит лозунг акции.

Решение о выделении миллиардов на оборону принято, отметила Йессен, но они еще не потрачены, поэтому следует направить их на решение социальных и экологических проблем в стране.

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Ранее правительство Германии впервые опубликовало перечень военной помощи, предоставленной Украине, а также план дальнейших поставок. Среди предоставленного вооружения назвали 38 позиций, в запланированных — 25.

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