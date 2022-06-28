Министерство обороны показало на видео, как управляемая ракета «Вихрь», выпущенная с боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» наносит точный удар по опорному пункту украинских военных. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 28 июня.
Уточняется, что снаряд влетел прямо в ворота здания.
На опубликованной записи также показана предполетная подготовка вертолетов, их вылет на боевую задачу, огонь неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.