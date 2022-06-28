Министерство обороны показало на видео, как управляемая ракета «Вихрь», выпущенная с боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» наносит точный удар по опорному пункту украинских военных. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 28 июня.

На опубликованной записи также показана предполетная подготовка вертолетов, их вылет на боевую задачу, огонь неуправляемых ракет с кабрирования и прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.