Украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 7.20 с Артемовска (Бахмут) по Перевальску с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — передает сообщение telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК.

О том, что на Украину прибыли американские ракетные комплексы HIMARS, 23 июня сообщал министр обороны Украины Алексей Резников , передает RT. Глава ведомства поблагодарил за это министра обороны США Ллойда Остина , добавляет «Национальная служба новостей».

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. В ходе операции Вооруженные силы РФ взяли под свой полный контроль всю Херсонскую область, приазовскую территорию Запорожья и большую часть Донбасса.