Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» точно поразил опорный пункт украинских военных — управляемая ракета «Вихрь» влетела в ворота здания. Об этом во вторник, 28 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.
Ка-52 может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений круглосуточно, заявляют в российском военном ведомстве.
О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 27 июня стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары четырьмя высокоточными ракетами по заводу «Артем» в Киеве.