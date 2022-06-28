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15 минут назад

Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ

Lenta.ru

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» точно поразил опорный пункт украинских военных — управляемая ракета «Вихрь» влетела в ворота здания. Об этом во вторник, 28 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ка-52 может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений круглосуточно, заявляют в российском военном ведомстве.

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О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 27 июня стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары четырьмя высокоточными ракетами по заводу «Артем» в Киеве.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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