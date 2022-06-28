Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» точно поразил опорный пункт украинских военных — управляемая ракета «Вихрь» влетела в ворота здания. Об этом во вторник, 28 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

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Ка-52 может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений круглосуточно, заявляют в российском военном ведомстве.