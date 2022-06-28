Украина бесплатно получит три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina сообщила о намерениях безвозмездно поставить Украине еще три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщила компания в понедельник вечером в своем Twitter.

"Компания Baykar Makina бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на Украине проходила акция по сбору средств на приобретение трех турецких БПЛА Bayraktar TB2.