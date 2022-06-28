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1 час назад

Производитель БПЛА Bayraktar передаст Украине три беспилотника безвозмездно

ТАССиещё 1

Турецкая компания Baykar Makina сообщила о намерениях безвозмездно поставить Украине еще три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщила компания в понедельник вечером в своем Twitter.

Украина бесплатно получит три беспилотника Bayraktar
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Компания Baykar Makina бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на Украине проходила акция по сбору средств на приобретение трех турецких БПЛА Bayraktar TB2.

Как сообщила 21 июня газета The Wall Street Journal, в 2019 году Турция продала Украине беспилотники Bayraktar TB2, и они помогли стране в "отражении наступления России на начальном этапе".

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