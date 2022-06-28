СМИ: Жители Мариуполя помогали ВСУ обстреливать Донецк

Мирные жители Мариуполя, которые были эвакуированы из города по гуманитарному коридору, помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь артиллерийских обстрелов Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

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Как говорится в сообщении, жители Мариуполя помогали армии Украины своими сведениями. При этом Вооруженные силы РФ и ДНР предоставили беженцам гуманитарный коридор в сторону Макеевки и Донецка, подчеркнуло издание. Собеседник агентства рассказал, что некоторые спасенные из Мариуполя мирные жители прошли обучение, связанное с дальностью стрельбы пушек и наводкой артиллерии, и на какое-то время остановились на территории ДНР, чтобы собрать для Вооруженных сил Украины необходимые сведения.

Другой очевидец пояснил, что до эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Донецке и ближайших населенных пунктах были места, в которые военные Украины «никогда не стреляли». Он добавил, что в прошлом украинские военнослужащие иногда допускали ошибки и попадали в гражданскую инфраструктуру.

Издание пишет, что все очевидцы рассказали о корректировках артиллерии Украины на условиях анонимности, так как бояться преследования родственников.