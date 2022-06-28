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40 минут назад

СМИ: Министр обороны Британии указал Джонсону на военную нужду

Ura.Ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой выделить дополнительные оборонные расходы к 2028 году. Вместе с тем, он указал на значительную нехватку военного бюджета в стране.

СМИ: Министр обороны Британии указал Джонсону на военную нужду
Фото: ТАССТАСС

В письменном обращении британского чиновника, которое имеется в распоряжении СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 12,2 миллиарда долларов (10 миллиардов фунтов стерлингов) в год на военные расходы Британии. Как отмечает издание, в письменном обращении Уоллес заявил о значительных недостатках в оборонных возможностях страны. В частности, он доложил о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Также министр планирует попросить власти Великобритании увеличить годовой военный бюджет страны — с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.

«Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что <…> государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете собеседник.

США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву, в том числе из-за настойчивых просьб украинского президента Владимира Зеленского об этом после начала российской спецоперации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на просьбу Зеленского предоставить Киеву еще больше денег и вооружения, а также ввести дополнительные антироссийские санкции. Они заявили, что санкции не остановят спецоперацию, а поставки оружия усугубят ситуацию.

Армия,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,Борис Джонсон,
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