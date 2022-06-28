СМИ: Министр обороны Британии указал Джонсону на военную нужду

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой выделить дополнительные оборонные расходы к 2028 году. Вместе с тем, он указал на значительную нехватку военного бюджета в стране.

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В письменном обращении британского чиновника, которое имеется в распоряжении СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 12,2 миллиарда долларов (10 миллиардов фунтов стерлингов) в год на военные расходы Британии. Как отмечает издание, в письменном обращении Уоллес заявил о значительных недостатках в оборонных возможностях страны. В частности, он доложил о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Также министр планирует попросить власти Великобритании увеличить годовой военный бюджет страны — с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.

«Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что <…> государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете собеседник.