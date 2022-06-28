Россия начнет выпускать боевые вертолеты-беспилотники

В России намерены запустить серийное производство вертолётных беспилотников массой 750 кг. Эти машины будут предназначены для ведения боя в городских условиях и на передовой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Производителем беспилотников может стать холдинг «Вертолёты России», входящий в «Ростех». Беспилотные вертолёты будут сконструированы по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и рассчитаны на полезную нагрузку массой 200 кг. Машины будут оснащены гиростабилизированной оптикоэлектронной системой, прицельным комплексом и 6 камерами кругового обзора.

Вооружат беспилотники танковым пулемётом Калашникова с боезапасом в 550 патронов, 8 неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.