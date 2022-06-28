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11 часов назад

Россия начнёт выпускать боевые вертолёты-беспилотники

Ferra.ruиещё 6

В России намерены запустить серийное производство вертолётных беспилотников массой 750 кг. Эти машины будут предназначены для ведения боя в городских условиях и на передовой.

Россия начнет выпускать боевые вертолеты-беспилотники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Производителем беспилотников может стать холдинг «Вертолёты России», входящий в «Ростех». Беспилотные вертолёты будут сконструированы по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и рассчитаны на полезную нагрузку массой 200 кг. Машины будут оснащены гиростабилизированной оптикоэлектронной системой, прицельным комплексом и 6 камерами кругового обзора.

Вооружат беспилотники танковым пулемётом Калашникова с боезапасом в 550 патронов, 8 неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.

По словам ведущего военного эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, в России нет серийный ударных беспилотников вертолётного типа, которые бы имели развитой набор вооружения. Как он отметил, такие вертолёты были бы полезны в условиях городского боя или на переднем крае.

Армия,Денис Федутинов,АО "Вертолеты России",Ростех,
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