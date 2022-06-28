Союзные силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что союзные силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

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«С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ "Линик" и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — заявил посол.

По его словам, на территории завода все еще находятся «террористические подразделения».