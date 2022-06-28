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1 час назад

Союзные силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

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Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что союзные силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Союзные силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ "Линик" и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — заявил посол.

По его словам, на территории завода все еще находятся «террористические подразделения».

Ранее Мирошник сообщил, что штурмовые группы союзных войск России и ЛНР уже прошли около трети протяженности Лисичанска, продвигаясь на запад. Он добавил, что стрелковые бои ведутся в районе стадиона «Шахтер» в Лисичанске.

Армия,Родион Мирошник,
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