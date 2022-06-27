МО РФ: ВСУ разместили артиллерию на хлебозаводах в Славянске и Харькове

ВСУ использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования продолжают использовать предприятия пищевой промышленности в военных целях. В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его данным, в Харькове на территории хлебозавода №11 (ул. Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводилась.