В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
22 минуты назад

МО РФ: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории хлебозаводов в Славянске и Харькове

ТАССиещё 1

ВСУ использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: ВСУ разместили артиллерию на хлебозаводах в Славянске и Харькове
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования продолжают использовать предприятия пищевой промышленности в военных целях. В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его данным, в Харькове на территории хлебозавода №11 (ул. Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводилась.

Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам мирных жителей. Все это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители