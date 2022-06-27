Росгвардия утвердила новую памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Соответствующий текст документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ - государственным герольдмейстером официальный геральдический знак - памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ "Участнику специальной военной операции", - говорится в документе.
Приказом утверждено положение об официальном геральдическом знаке. Соответствующий документ подписан главой Росгвардии Виктором Золотовым.