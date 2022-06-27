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33 минуты назад

В Росгвардии появится медаль "Участнику специальной военной операции"

ТАСС

Росгвардия утвердила новую памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Соответствующий текст документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Росгвардия утвердила новую памятную медаль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ - государственным герольдмейстером официальный геральдический знак - памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ "Участнику специальной военной операции", - говорится в документе.

Приказом утверждено положение об официальном геральдическом знаке. Соответствующий документ подписан главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Армия,Виктор Золотов,Росгвардия,
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