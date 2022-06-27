США усовершенствовали бомбардировщик времен холодной войны

«В условиях военного времени единственная проблема часто заключается в нашей способности общаться. Если мы не сможем надежно и эффективно отправлять и получать критически важные данные с наших самолетов, то проиграем. Система IRIS является одним из многих решений для передачи данных, которые нам нужны для оснащения бомбардировщиков сегодня», — приводятся в материале слова командира 49-й испытательной и оценочной эскадрильи США Ричарда Брауна.