США усовершенствовали бомбардировщик времен холодной войны

Военно-воздушные силы США провели демонстрацию новой системы спутниковой связи IRIS на базе бомбардировщика B-52 Stratofortress с терминалом Iridium Certus. Устройство позволяет самолету передавать и получать данные и видео в реальном времени. Об этом сообщает Defence Blog.
«В условиях военного времени единственная проблема часто заключается в нашей способности общаться. Если мы не сможем надежно и эффективно отправлять и получать критически важные данные с наших самолетов, то проиграем. Система IRIS является одним из многих решений для передачи данных, которые нам нужны для оснащения бомбардировщиков сегодня», — приводятся в материале слова командира 49-й испытательной и оценочной эскадрильи США Ричарда Брауна.
В Defence Blog отметили, что система IRIS использует низкоорбитальную группировку спутников Iriduim NEXT, гарантирующую полное глобальное покрытие, а также терминал Iridium Certus с пропускной способностью до 704 килобит в секунду. Демонстрация системы подтвердила, что IRIS может использоваться в случаях оперативного и тактического управления дальней авиацией ВВС США, добавили в издании.