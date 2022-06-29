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1 час назад

НАТО планирует реализовать план по масштабному усилению готовности сил в Европе

Москва24иещё 7

В 2023 году НАТО планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО реализует план по масштабному усилению готовности сил в Европе
Фото: depositphotos/Ale_Midepositphotos/Ale_Mi

"Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", – сказал он перед началом саммита НАТО в Мадриде.

По словам Столтенберга, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства. Столтенберг добавил, что план предусматривает увеличение численности боевых групп, размещение топлива и боевого оборудования на передовых позициях в целях ускорения развертывания сил в случае потенциальной угрозы.

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что затем начнется процесс ратификации. Также стало известно, что Турция поддержит данный шаг.

Кроме того, участники саммита планируют принять новую стратегическую концепцию НАТО. До этого Столтенберг заявил, что в ней Россия будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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