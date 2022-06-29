НАТО реализует план по масштабному усилению готовности сил в Европе

В 2023 году НАТО планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году", – сказал он перед началом саммита НАТО в Мадриде.

По словам Столтенберга, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства. Столтенберг добавил, что план предусматривает увеличение численности боевых групп, размещение топлива и боевого оборудования на передовых позициях в целях ускорения развертывания сил в случае потенциальной угрозы.

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что затем начнется процесс ратификации. Также стало известно, что Турция поддержит данный шаг.