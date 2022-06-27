Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила, что украинские военные планируют покинуть Лисичанск в гражданской одежде. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, украинское командование вместе с главой Луганской военной администрации Сергеем Гайдаем разработали план эвакуации.
«Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта», — утверждает Марочко.
Он призвал мирных жителей «оставаться в безопасном месте».
«Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны», — заключил Марочко.
25 июня стало известно, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск.