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54 минуты назад

ЛНР заявила о планах украинских военных покинуть Лисичанск в гражданской одежде

Lenta.ru

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила, что украинские военные планируют покинуть Лисичанск в гражданской одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, украинское командование вместе с главой Луганской военной администрации Сергеем Гайдаем разработали план эвакуации.

«Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта», — утверждает Марочко.

Он призвал мирных жителей «оставаться в безопасном месте».

«Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны», — заключил Марочко.

25 июня стало известно, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск.

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