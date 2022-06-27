В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме рассказали о случае недоплаты компенсаций семье погибшего на Украине военного

Говорит Москва

Вместо положенных 5 миллионов родственникам выплатили всего три.

Депутат прокомментировал недоплату компенсации семье погибшего на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобные нарушения будут расследованы и пресечены, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он посоветовал родственникам погибших или раненых военнослужащих при нарушении прав обращаться в компетентные органы.

«Вопрос о выплатах раненым и семьях погибших военных на Украине стоит жёстко. Я не буду говорить регион, был случай: за погибшего положено пять миллионов рублей, а выплатили три миллиона. Я разбирался, сейчас выплатили всё семье погибшего, всё нормально. Будем пресекать такие случаи на корню. Такие случаи могут быть, страна большая. Смелее пусть обращаются, будем разбираться. Есть распоряжение верховного главнокомандующего РФ. Все начальствующие люди на своих местах должны жёстко контролировать, плюс пусть прокуратура подключается, если серьёзное нарушение. Мы должны переживать за своих бойцов, люди выполняют долг, все выплаты должны быть своевременно осуществлены».

Заварзин отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил обеспечить военнослужащих на Украине всем необходимым, начиная с продуктов питания и заканчивая выплатами.

Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений

Владимир Путин установил дополнительную единовременную компенсацию для семей погибших военных, участвовавших в спецоперации на Украине, в размере пяти миллионов рублей. Дополнительные выплаты раненым военнослужащим составляют 3 млн руб.

Армия,Виктор Заварзин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители