Депутат прокомментировал недоплату компенсации семье погибшего на Украине

Вместо положенных 5 миллионов родственникам выплатили всего три.
Подобные нарушения будут расследованы и пресечены, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он посоветовал родственникам погибших или раненых военнослужащих при нарушении прав обращаться в компетентные органы.
«Вопрос о выплатах раненым и семьях погибших военных на Украине стоит жёстко. Я не буду говорить регион, был случай: за погибшего положено пять миллионов рублей, а выплатили три миллиона. Я разбирался, сейчас выплатили всё семье погибшего, всё нормально. Будем пресекать такие случаи на корню. Такие случаи могут быть, страна большая. Смелее пусть обращаются, будем разбираться. Есть распоряжение верховного главнокомандующего РФ. Все начальствующие люди на своих местах должны жёстко контролировать, плюс пусть прокуратура подключается, если серьёзное нарушение. Мы должны переживать за своих бойцов, люди выполняют долг, все выплаты должны быть своевременно осуществлены».
Заварзин отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил обеспечить военнослужащих на Украине всем необходимым, начиная с продуктов питания и заканчивая выплатами.
Владимир Путин установил дополнительную единовременную компенсацию для семей погибших военных, участвовавших в спецоперации на Украине, в размере пяти миллионов рублей. Дополнительные выплаты раненым военнослужащим составляют 3 млн руб.