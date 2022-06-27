Депутат прокомментировал недоплату компенсации семье погибшего на Украине

«Вопрос о выплатах раненым и семьях погибших военных на Украине стоит жёстко. Я не буду говорить регион, был случай: за погибшего положено пять миллионов рублей, а выплатили три миллиона. Я разбирался, сейчас выплатили всё семье погибшего, всё нормально. Будем пресекать такие случаи на корню. Такие случаи могут быть, страна большая. Смелее пусть обращаются, будем разбираться. Есть распоряжение верховного главнокомандующего РФ. Все начальствующие люди на своих местах должны жёстко контролировать, плюс пусть прокуратура подключается, если серьёзное нарушение. Мы должны переживать за своих бойцов, люди выполняют долг, все выплаты должны быть своевременно осуществлены».