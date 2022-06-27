Джонсон назвал «очень тяжелой» ситуацию для ВСУ на юго-востоке Украины

"Сторонники Украины по всему миру должны продолжать оказывать помощь украинцам, чтобы восстановить их экономику, позволить экспортировать их зерно. Конечно, мы также должны помочь им защитить себя, - сказал глава британского правительства в эфире телеканала Sky News. - Ситуация на юго-востоке страны остается очень сложной, но украинцы показали, что обладают невероятными возможностями, чтобы отодвинуть [российские войска] и изменить [ход] военных действий".