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15 часов назад

В Израиле допустили подключение белорусских военных к спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 3

Подключение Белоруссии к специальной военной операции России на Украине может произойти на том или ином ее этапе. Об этом сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в беседе с изданием «Военное дело».

В Израиле допустили подключение белорусских военных к спецоперации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кедми перечислил несколько возможных вариантов действий российских военных. По его мнению, следующим этапом действий ВС РФ и армий ЛДНР на Украине должен стать выход к Приднестровью и взятие под контроль всего Черноморского побережья.

Эксперт также допустил наступление с северного направления, то есть со стороны Белоруссии. Причем речь может идти не только о наступлении российских войск, как это было в начале операции. Белоруссия может также стать участницей спецоперации, поскольку, отмечает Кедми, современная Украина сделала против Белоруссии «совершенно все, что она только могла сделать», в том числе и «диверсионные акты на территории страны».

Экс-глава спецслужбы предположил, что белорусские военные в ходе спецоперации могут быть задействованы для перерезания всех путей снабжения оставшихся на востоке Украины частей ВСУ. Такая задача может быть выполнена, если белорусские войска пройдут через Житомирскую область и соединятся с ВС РФ.

Ранее Яков Кедми оценил риск глобального ядерного конфликта между Россией и США. По мнению обозревателя, напряженность в отношениях стран давно нагнетается Вашингтоном, и все большая вовлеченность США в военный конфликт на Украине способствует затягиванию боевых действий и перерастанию их в прямое столкновение Соединенных Штатов с Россией.

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