В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
20 минут назад

Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе были уничтожены самые опасные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

Кадыров заявил об уничтожении самых опасных бойцов ВСУ в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава республики рассказал о создании военных батальонов «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с «внушительным количеством личного состава» в Чечне. По его словам, желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

Кадыров показал, кто контролирует Северодонецк

Кроме того, Кадыров заявил, что с предприятия «Азот», которое находится в Северодонецке, освободили всех мирных жителей. Он добавил, что вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем Вооруженных сил России и их союзников.

Также глава Чечни показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. Кадыров уточнил, что украинец отказался выполнять приказы своего командования.

Армия,Рамзан Кадыров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители