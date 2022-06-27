Минобороны России распространило в понедельник видео с очередной группой сдавшихся в плен украинских военных. Пленные пожаловались на командиров, которые бросили их одних на позициях, на слабую подготовку младшего офицерского состава и на некомпетентного президента Украины.

"Нас бросили наши офицеры. Они сбежали с частью солдат, остальных оставили по подвалам. Очень много ребят уже не вернутся домой", - сказал оди

"Такого бардака, как в украинской армии <...> это ужас! <...> Молодые офицеры - не обученные, не умеют управлять", - пожаловался другой.

Один из пленных посетовал, что у страны нет толкового президента: "Он - не политик, он - клоун".

"Все оказалось не так - от самого военкомата и по сегодняшний день. Все построено на лжи", - заключил один из пленных.