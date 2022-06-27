В CША перечислили прорывные технологии Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе перспективными истребителями шестого поколения. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com Минобороны РФ / Globallookpress.com

Издание перечислило прорывные технологии Су-57, включающие использование шести радиолокационных станций (РЛС), передовые ракеты, скорость и запас хода самолета, лазерная защита и маневренность. В публикации утверждается, что по характеру решаемых задач Су-57 является наиболее сбалансированным истребителем пятого поколения в мире.

Журнал напоминает, что шесть радаров, распределенных по корпусу Су-57, позволяют одновременно отслеживать до 60 целей. Основная ракета самолета X-77, получившая головку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), предназначена для перехвата небольших маневренных целей на дальности 200 километров. Издание отмечает, что без дозаправки Су-57 может пролететь гораздо больше, чем его иностранные конкуренты.

В июне Military Watch заметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).