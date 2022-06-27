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1 час назад

Численность польской армии могут увеличить до 400 тыс. человек

ТАССиещё 5

Глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. человек. С таким заявлением он выступил, общаясь с избирателями в городе Торунь.

По его словам, польская армия может быть увеличена до 350 тыс. человек.

"А, возможно, даже и до 400 тыс., считая Войска территориальной обороны", - сказал Качиньский. "Мы хотим, чтобы россияне знали, что им тут нечего искать", - пояснил он.

Как заявил политик, укрепление польской армии необходимо, учитывая конфликт на Украине.

"Мы должны вооружиться, создать такую армию <...> чтобы нападение на Польшу не имело никакого смысла", - указал он.

Помимо личного состава, по словам Качиньского, армии Польши необходимо современное вооружение. В частности, власти страны намерены довести число систем залпового огня HIMARS до 4 тыс., приобрести новые танки, укрепить противовоздушную оборону.

Названо условие ввода польских войск на Украину без оглядки на последствия

При этом Качиньский признал, что в текущих экономических условиях реализовать этот план будет сложнее, чем планировалось, когда он только создавался.

В Польше действует профессиональная армия. Как сообщало ранее министерство национальной обороны, численность вооруженных сил в ближайшее время планируется довести до 250 тыс., еще 50 тыс. будут служить в Войсках территориальной обороны (аналог Национальной гвардии).

Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",
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