Украина дополнительно купила у ФРГ почти 3 тысячи гранатометов

Украина на собственные средства дополнительно закупила у германского концерна DND 2,9 тысяч противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Об этом пишет со ссылкой на источники в украинском кабмине газета Welt am Sonntag, передает ТАСС.

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По данным издания, теперь к заказанным в марте Киевом у DND 5,1 тысячам Matador добавились еще 2,9 тысяч единиц оружия. В общей сложности Киев таким образом приобрел около 8 тысяч противотанковых гранатометов.

RGW 90 Matador — одноразовый реактивный противотанковый гранатомет. Поставляется с завода в готовом виде, и после единственного выстрела выбрасывается. Предлагается несколько вариантов оружия с гранатами разного назначения. В зависимости от типа выстрела, такое изделие может поражать легкую бронетехнику или основные танки (с некоторых ракурсов), а также кирпичные или бетонные постройки.

По данным украинских источников, гранатометы уже переданы Киеву.