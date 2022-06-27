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1 час назад

Welt am Sonntag: Украина дополнительно купила у ФРГ еще почти 3 тысячи гранатометов

BFM.RU

Украина на собственные средства дополнительно закупила у германского концерна DND 2,9 тысяч противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Об этом пишет со ссылкой на источники в украинском кабмине газета Welt am Sonntag, передает ТАСС.

Украина дополнительно купила у ФРГ почти 3 тысячи гранатометов
Фото: WikimediaWikimedia

По данным издания, теперь к заказанным в марте Киевом у DND 5,1 тысячам Matador добавились еще 2,9 тысяч единиц оружия. В общей сложности Киев таким образом приобрел около 8 тысяч противотанковых гранатометов.

RGW 90 Matador — одноразовый реактивный противотанковый гранатомет. Поставляется с завода в готовом виде, и после единственного выстрела выбрасывается. Предлагается несколько вариантов оружия с гранатами разного назначения. В зависимости от типа выстрела, такое изделие может поражать легкую бронетехнику или основные танки (с некоторых ракурсов), а также кирпичные или бетонные постройки.

По данным украинских источников, гранатометы уже переданы Киеву.

В минувший вторник правительство Германии впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников сообщил 21 июня, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000

Армия,Алексей Резников,Правительство Украины,
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