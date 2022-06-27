В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Кадыров объявил о формировании четырех батальонов "Ахмат" в составе Минобороны РФ

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех батальонов "Ахмат" в составе Минобороны РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров анонсировал появление четырех элитных батальонов армии РФ
Фото: ТАССТАСС

"Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы 4 военных батальона "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ", - написал Кадыров.

По его словам, под нужды батальонов будет переделано здание в поселке Ханкала. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения. Кадыров отметил, что для военнослужащих будут предусмотрены "все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками". Вместе с тем будут созданы строевой плац и стрельбище, а также обустроена вся близлежащая территория.

"Нам необходимо создать самые лучшие условия для будущих жителей", - пояснил глава Чечни.

Ранее Кадыров встретился с участниками российской спецоперации на Украине и вручил награды тем, кто отличился при выполнении служебно-боевых задач. Восемь человек получили высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова за "мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач". Еще пять военнослужащих были награждены медалями "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".

Кроме того, начальник управления Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов получил благодарственное письмо главы Чечни.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Росгвардия,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители