Кадыров анонсировал появление четырех элитных батальонов армии РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех батальонов "Ахмат" в составе Минобороны РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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"Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы 4 военных батальона "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ", - написал Кадыров.

По его словам, под нужды батальонов будет переделано здание в поселке Ханкала. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения. Кадыров отметил, что для военнослужащих будут предусмотрены "все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками". Вместе с тем будут созданы строевой плац и стрельбище, а также обустроена вся близлежащая территория.

"Нам необходимо создать самые лучшие условия для будущих жителей", - пояснил глава Чечни.

Ранее Кадыров встретился с участниками российской спецоперации на Украине и вручил награды тем, кто отличился при выполнении служебно-боевых задач. Восемь человек получили высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова за "мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач". Еще пять военнослужащих были награждены медалями "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".