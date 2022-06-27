Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений

Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции. По его словам, украинские боевики ликвидируют британских и польских наемников, чтобы те не попали в плен.

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Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».