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53 минуты назад

Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции. По его словам, украинские боевики ликвидируют британских и польских наемников, чтобы те не попали в плен.

Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.

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