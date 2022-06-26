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25 минут назад

Минобороны России объяснили утренний взрыв в Киеве

News.ru

В Минобороны России заявили, что утром 26 июня в девятиэтажку в Киеве попала ракета украинского ПВО, которая сработала после удара ВКС РФ по оборонному заводу «Артем», расположенному прямо за жилым домом. В ведомстве добавили, что на публикуемых в СМИ фото с разрушениями девятиэтажки видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что «подтверждает версию о падении» ракеты ПВО.

Минобороны РФ прокомментировало взрыв в девятиэтажке в Киеве
Фото: соцсетисоцсети

Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и снаряды для артиллерии. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, — говорится в сообщении.

Армия,Минобороны России,
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