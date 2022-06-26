Минобороны РФ прокомментировало взрыв в девятиэтажке в Киеве

В Минобороны России заявили, что утром 26 июня в девятиэтажку в Киеве попала ракета украинского ПВО, которая сработала после удара ВКС РФ по оборонному заводу «Артем», расположенному прямо за жилым домом. В ведомстве добавили, что на публикуемых в СМИ фото с разрушениями девятиэтажки видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что «подтверждает версию о падении» ракеты ПВО.