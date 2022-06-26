Минобороны РФ прокомментировало взрыв в девятиэтажке в Киеве

В Минобороны России заявили, что утром 26 июня в девятиэтажку в Киеве попала ракета украинского ПВО, которая сработала после удара ВКС РФ по оборонному заводу «Артем», расположенному прямо за жилым домом. В ведомстве добавили, что на публикуемых в СМИ фото с разрушениями девятиэтажки видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что «подтверждает версию о падении» ракеты ПВО.
Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и снаряды для артиллерии. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, — говорится в сообщении.