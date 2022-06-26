В Индии указали на ошибки ВСУ при использовании западного оружия

Украинским военнослужащим не хватает навыков, чтобы использовать оружие, которое поставляют им западные страны. Такое мнение выразили в индийской газете The Economic Times, сообщает портал «Известия».
Как говорится в публикации, в личном составе Вооруженных сил Украины недостаточно лиц, имеющих квалификацию надлежащего уровня для применения западного оружия. По этой причине часть западного вооружения теряет свою эффективность и часто оказывается в руках российских военнослужащих, отмечает The Economic Times.
Газета подчеркивает, что Запад поставляет на Украину достаточное количество оружия. Однако некоторые образцы западной военной техники, например, гаубицы M777, уничтожаются армией России в ходе боевых действий.
The Economic Times подчеркнула, что военнослужащим Украины требуется серьезное обучение.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Вооруженные силы Украины вместо незнакомых западных систем используют коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, так как они более удобны в использовании. Отмечается, что для обучения украинских военнослужащих требуется много времени, и это уводит солдат с поля боя. Однако в противном случае они не смогут эффективно использовать западное оружие.