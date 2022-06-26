В Индии указали на ошибки ВСУ при использовании западного оружия

Украинским военнослужащим не хватает навыков, чтобы использовать оружие, которое поставляют им западные страны. Такое мнение выразили в индийской газете The Economic Times, сообщает портал «Известия».

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Как говорится в публикации, в личном составе Вооруженных сил Украины недостаточно лиц, имеющих квалификацию надлежащего уровня для применения западного оружия. По этой причине часть западного вооружения теряет свою эффективность и часто оказывается в руках российских военнослужащих, отмечает The Economic Times.

Газета подчеркивает, что Запад поставляет на Украину достаточное количество оружия. Однако некоторые образцы западной военной техники, например, гаубицы M777, уничтожаются армией России в ходе боевых действий.

The Economic Times подчеркнула, что военнослужащим Украины требуется серьезное обучение.