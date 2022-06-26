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33 минуты назад

Вышедшие с «Азота» заявили, что там могут оставаться сотни людей

Елена Прошина

Мирные жители, которые смогли покинуть территорию промышленной зоны «Азот», предупредили, что там еще могут находиться люди. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Вышедшие с «Азота» заявили, что там могут оставаться сотни людей
Фото: ReutersReuters

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей», — написал он.

Мирошник сообщил, что российские войска в ходе зачистки завода «Азот» нашли мирных жителей, которые прятались на его территории. Отмечалось, что им доставляли продукты, воду и лекарства.

По его словам, многие мирные жители уже покинули территорию завода, но там все еще находятся люди, которые не могут уйти из-за обстрелов.

Мирошник также заявил, что у военнослужащих Украины не было доступа ко многим убежищам, поэтому они пытались выманить оттуда людей различными способами.

«Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий», — написал он.

Мирошник добавил, что ВСУ заминировали многие входы на завод. В данный момент саперы обезвреживают взрывные устройства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения Народной милиции ЛНР взяли Северодонецк под свой контроль.

Армия,Родион Мирошник,Минобороны России,
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