В МИД Испании озвучили планы НАТО на присоединение Украины

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата, передает РИА «Новости».

«Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас», – подчеркнул Альбарес.

Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.