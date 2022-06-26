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25 минут назад

В МИД Испании озвучили планы НАТО на присоединение Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 16

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата, передает РИА «Новости».

«Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас», – подчеркнул Альбарес.

Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.

Запад отказал Украине в членстве в НАТО

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Киев не планирует предпринимать каких-либо шагов для вступления в НАТО, так как альянс «отверг стремления» Украины.

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