Власти Киева предали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бросили их погибать в Донбассе. Об этом заявил репортер CBC News Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», — пишет журналист.
По его словам, военные сообщили, что украинские войска так и не увидели ничего из той техники или оружия, которые поставляет Запад.
«У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?», — приводит Хауэр слова одного из солдат ВСУ.
Репортер также отметил, что Министерство обороны Украины проигнорировало просьбу прокомментировать заявления солдат о том, что часть украинских подразделений не получили американское и европейское снаряжение.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)