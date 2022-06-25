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12 минут назад

Минобороны показало кадры уничтожения позиций артиллерии ВСУ

Lenta.ru

Минобороны Росси показало на видео момент уничтожения артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Российская разведка установила местоположение взвода буксируемых орудий ВСУ, после чего нанесла удар с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ведомство заявило об уничтожении позиций украинских войск.

Ранее Минобороны заявило, что российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 58 районам дислокации ВСУ. Среди уничтоженных целей — взвод поставленных Украине США гаубиц М-777 на острове Кубанский.

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