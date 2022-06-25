Минобороны показало кадры уничтожения позиций артиллерии ВСУ

Минобороны Росси показало на видео момент уничтожения артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в официальном Telegram -канале ведомства.

Российская разведка установила местоположение взвода буксируемых орудий ВСУ, после чего нанесла удар с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ведомство заявило об уничтожении позиций украинских войск.