Силы ЛНР и России зашли в Лисичанск

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Лисичанск, бои идут внутри города. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Фото: Scott Olson/Getty Images Scott Olson/Getty Images

"Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное", - сказал собеседник агентства.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорываться мелкими группами из-под Лисичанска, эти попытки пресекаются. По оценке Киселева, порядка 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ окажутся в котле под Лисичанском.