Силы ЛНР и России зашли в Лисичанск

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Лисичанск, бои идут внутри города. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное", - сказал собеседник агентства.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорываться мелкими группами из-под Лисичанска, эти попытки пресекаются. По оценке Киселева, порядка 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ окажутся в котле под Лисичанском.
В пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск "Центр" ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.