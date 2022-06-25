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5 минут назад

Источник: силы ЛНР и России зашли в Лисичанск

ТАССиещё 2

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Лисичанск, бои идут внутри города. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Силы ЛНР и России зашли в Лисичанск
Фото: Scott Olson/Getty ImagesScott Olson/Getty Images

"Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта. Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное", - сказал собеседник агентства.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорываться мелкими группами из-под Лисичанска, эти попытки пресекаются. По оценке Киселева, порядка 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ окажутся в котле под Лисичанском.

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В пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск "Центр" ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

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