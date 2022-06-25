Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка. Об этом политик написал в Telegram-канале.
«Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Я благодарю моего дорогого Брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР "Адлера"», - написал Кадыров.
По его словам, на территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Кроме того, началась зачистка населенного пункта Боровское.
«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Так держать! Россия, вперёд!» - резюмировал глава Чечни.
Ранее эксперты сообщили, что победа России и республик Донбасса в Северодонецке может спровоцировать военный переворот в Киеве. Назревает конфликт между офицерами украинского Генштаба и президентом Владимиром Зеленским. Последний приказал удерживать Северодонецк и Лисичанск, что «изначально не имело военного смысла». В итоге украинские формирования понесли большие потери в бронетехнике и личном составе.