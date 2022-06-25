Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка. Об этом политик написал в Telegram-канале.

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«Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Я благодарю моего дорогого Брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР "Адлера"», - написал Кадыров.

По его словам, на территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Кроме того, началась зачистка населенного пункта Боровское.

«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Так держать! Россия, вперёд!» - резюмировал глава Чечни.