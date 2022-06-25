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13 минут назад

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка

Майк Габриелян

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены! Я благодарю моего дорогого Брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР "Адлера"», - написал Кадыров.

По его словам, на территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Кроме того, началась зачистка населенного пункта Боровское.

«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго! Так держать! Россия, вперёд!» - резюмировал глава Чечни.

Ранее эксперты сообщили, что победа России и республик Донбасса в Северодонецке может спровоцировать военный переворот в Киеве. Назревает конфликт между офицерами украинского Генштаба и президентом Владимиром Зеленским. Последний приказал удерживать Северодонецк и Лисичанск, что «изначально не имело военного смысла». В итоге украинские формирования понесли большие потери в бронетехнике и личном составе.

Армия,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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